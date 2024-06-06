С прицелом на НАТО: Сырский анонсировал нововведения в ВСУ, которых еще не было

Будет уменьшена численность подразделений Генштаба

В Вооруженных силах Украины, несмотря на активные боевые действия на фронте, продолжают проводить реформы. В частности, будет усовершенствована структура военного управления.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, война не мешает изменениям в ВСУ.

"Главная наша задача — укрепить систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года", — отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, впервые ВСУ планируют на десятилетие вперед. Он подчеркнул, что в этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины.

Кроме того, подчеркнул главнокомандующий, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций.

"Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО", — подчеркнул Сырский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Сырский отметился во время успешного наступления на Харьковщине в 2022 году. Президент Владимир Зеленский прислушался именно к мнению Сырского и выбрал его тактику вопреки идеям тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного.