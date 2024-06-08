Украине снова не дадут членства в НАТО: о чем будут говорить на саммите в Вашингтоне

По словам Бауэра, будут рассматриваться три вопроса, которые касаются Украины.

Украина на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года не получит приглашение в НАТО. Саммит вместо этого сосредоточится сразу на трех важных вопросах, связанных с Украиной.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post. Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО, а также графиков ее вступления в Альянс не будет даже упоминаться, поскольку пока неясно, чем закончится война.

По его словам, будет рассматриваться три вопроса. Первое из них – это "приближение Украины к членству в НАТО". Его будут рассматривать в четырех аспектах (координация обучения украинских военных, координация военной помощи от НАТО, поставка помощи через логистические узлы, послевоенное будущее ВСУ), три из которых уже решаются, в том числе, через формат "Рамштайн".

Вторым вопросом станет устойчивое и надежное обеспечение военной помощи Украине, в частности, финансирование. Третье – создание совместного учебно-тренировочного центра Украины и НАТО на польской территории, чтобы осмыслить опыт войны против российских террористов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по словам спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера, на июльском саммите Украина не получит ожидаемого приглашения в НАТО. Все 32 страны-члена будут играть определенную роль в принятии этого решения.

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года. Это произошло спустя семь месяцев после широкомасштабного вторжения России.