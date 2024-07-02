"Ми вже це проходили": Притула назвав основну проблему для F-16 в Україні

Для ворога ці винищувачі стануть ціллю №1

Перші літаки F-16 з'являться в Україні вже цього літа й суспільство у зв'язку з цим має дуже великі очікування. Проте вони навряд чи зможуть докорінно вплинути на перебіг подій на фронті.

Таку думку висловив волонтер та громадський діяч Сергій Притула у інтерв1ю "УП". Він наголосив, що F-16 – це не панацея, до того ж, достеменно невідомо, скільки саме бортів Україна отримає цього літа. Крім того, самі літаки треба охороняти

"F-16 як частина загальної системи оборони – це, звичайно, дуже круто. Але сказати, що вони будуть грати вирішальну роль, у мене, вибачте, язик не повертається. Плюс я дуже хочу побажати максимально успіху і сталевих нервів пілотам, які будуть управляти F-16. Тому що для ворога це буде за пріоритетом ціль №1 в українському повітрі", — зазначив Притула.

Він нагадав, що так само було й танкістами, коли росіяни полювали на Abrams та Leopard. Так само буде й з F-16.

"Підбити Leopard для росіян було щось на кшталт показати вєлічіє. Шиза повна, словом. І, на жаль, те саме буде стосуватися F-16", — констатував волонтер.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на те, що перед отриманням F-16 ЗСУ послаблюють російську протиповітряну оборону. У разі успіху це дасть можливість Україні ефективніше використовувати пілотовану авіацію у довгостроковій перспективі.