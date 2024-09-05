"Росіяни отримали смачний ляпас": ЗСУ успішно просунулись на одному з напрямків

Російські військові лютують і хочуть помститися

В Харківській області деокуповано близько 2 кв. км території бійцями Третьої штурмової бригади. Бійці "Хартії" також успішно штурмують позиції окупантів на цьому напрямку.

Як зазначив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової Микола "Абдула" Волохов, передає РБК, цей прорив став несподіванкою для армії РФ.

"Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для росіян місці. І цим дали армії РФ смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Російські бійці не знали, що ми плануємо цю операцію, не були готові", — наголосив Волохов.

Він додав, що під час атаки було застосовано у 2,5 рази менше сил, ніж у росіян на позиціях. На цьому напрямку силами Третьої штурмової ліквідовано 200 окупантів.

Наразі, за словами командира, росіяни хочуть помститися, тому проводять постійні штурми.

"Вони намагаються накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно. Ми своєю чергою не даємо артилерії часу", — додав він.

Водночас ситуація у зоні, де працює Третя штурмова на Харківському напрямку, залишатися напруженою, але контрольованою.

Також штурмували позиції окупантів і бійці 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Вони успішно знищили 34 та поранили 23 росіянина, зачистили 7 позицій піхоти та вогневу позицію ПТРК, знищили гаубицю та відкинули росіян до наступної лінії оборони.

"За кожною хвилиною успішного штурму стоять десятки годин планування та підготовки. Цей штурм хартійців не став виключенням. План наступальних дій був відшліфований", — каже командир бригади полковник Ігор Оболєнський.

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