Горит третьи сутки: пожар на нефтебазе в Феодосии после атаки виден со спутника (фото)

Пожар зафиксировали спутники NASA

Нефтебаза в Феодосии (оккупированный Крым) после атаки беспилотников 7 октября продолжает гореть уже третьи сутки. Появились спутниковые фото, подтверждающие горение утром в среду, 9 октября.

Их публикует Telegram-канал "Крымский ветер". Горение подтверждается снимками NASA.

Отмечается, что ветер повернул в сторону моря. Фиксируется шлейф дыма длиной 54 км. Шлейф не густой, вероятно, он от горения бензина или керосина. Источники канала 8 октября сообщали, что на нефтебазе в Феодосии горит цистерна с керосином.

Напомним, в результате атаки дронами пожар на нефтебазе в Феодосии начался 7 октября. На следующий день, 8 октября, появилась информация, что его площадь стремительно увеличивается и по состоянию на вечер вторника достигла 2,5 тыс кв.м, а жителей близлежащих районов начали массово эвакуировать. Российским военным сообщили, что огонь подошел вплотную к цистернам с бензином, которые могут взорваться. Также им дали рекомендацию держать окна открытыми, чтобы их не вынесло ударной волной.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. Под удар попал арсенал ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) под городом Карачев Брянской области. Началась мощная детонация боеприпасов, в сети появились эпичные видео.