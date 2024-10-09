Горить третю добу: пожежу на нафтобазі у Феодосії після атаки видно з супутника (фото)

Пожежу зафіксували супутники NASA

Нафтобаза у Феодосії (окупований Крим) після атаки безпілотників 7 жовтня продовжує горіти вже третю добу. З’явилися супутникові фото, що підтверджують горіння вранці у середу, 9 жовтня.

Їх публікує Telegram-канал "Кримський вітер". Горіння підтверджується знімками NASA.

Наголошується, що вітер повернув у бік моря. Фіксується шлейф диму завдовжки 54 км. Шлейф не густий, ймовірно, він від горіння бензину чи гасу. Джерела каналу 8 жовтня повідомляли, що на нафтобазі у Феодосії горить цистерна з гасом.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронами пожежа на нафтобазі у Феодосії розпочалася 7 жовтня. Наступного дня, 8 жовтня, з’явилася інформація, що її площа стрімко збільшується і станом на вечір вівторка досягла 2,5 тис. кв. м, а мешканців довколишніх районів почали масово евакуювати. Російським військовим повідомили, що вогонь підійшов впритул до цистерн із бензином, які можуть вибухнути. Також їм дали рекомендацію тримати вікна відчиненими, щоб їх не винесло ударною хвилею.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. Під удар потрапив арсенал ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) під містом Карачев Брянської області. Почалася потужна детонація боєприпасів, у мережі з’явилися епічні відео.