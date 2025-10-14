Хронология войны — день 1329: россияне атаковали Харьков КАБом и запускают дроны
14 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света
На календаре вторник, 14 октября 2025 года. Россия ударила по Харькову тремя управляемыми авиабомбами, в результате чего в трех районах города исчез свет
Как проходит 1329-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
03:00 Без воздушных угроз. Беспилотников пока не фиксируется.
01:00 Приблизительно 15 дронов в районе Херсонской области.
00:00 В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога из-за табунов дронов, залетающих через временно оккупированную территорию.
