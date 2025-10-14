Хронология войны — день 1329: россияне атаковали Харьков КАБом и запускают дроны

14 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 14 октября 2025 года. Россия ударила по Харькову тремя управляемыми авиабомбами, в результате чего в трех районах города исчез свет

Как проходит 1329-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Без воздушных угроз. Беспилотников пока не фиксируется.

01:00 Приблизительно 15 дронов в районе Херсонской области.

00:00 В некоторых областях Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за табунов дронов, залетающих через временно оккупированную территорию.

Воздушная тревога

О новостях и событиях 13 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1328: новая "бавовна" в Крыму и экстренные отключения света

С ситуацией в Украине 12 октября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1327: предсказание Тимошенко и новый разговор Зеленского с Трампом

О том, что происходило 11 октября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1326: Россия продолжает атаки, но Украина уже готовит ответ