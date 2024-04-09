Харьков под постоянными обстрелами: поможет ли Patriot прикрыть город

Защита города должна включать не менее пяти элементов

Система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot вряд ли решит проблему с обстрелами ракетами С-300. Есть много аспектов, которые нужно учитывать при защите города.

Patriot реагирует на баллистику, когда находится на постоянном боевом дежурстве. Однако близость к российской границе может сделать систему уязвимой целью. Поэтому нужно найти баланс между прикрытием Харькова и защитой самого ЗРК. Об этом пишет РБК Украина, ссылаясь на экспертов.

"Этого можно добиться, перемещая пусковые установки по очереди. Например, пока одни четыре ПУ меняют локации, другие четыре – на дежурстве. При этом их радиолокационные станции должны работать постоянно. Процесс сложный, но если защищать Харьков с помощью Patriot, нужно учесть все аспекты", — сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что защита города должна включать не менее пяти элементов. Первый – новые рейды российских добровольцев и перенос войны на территорию Белгородской области с уничтожением военных объектов и инфраструктуры. Второй – удары по Белгородской области, а также выявление систем С-300 и их уничтожение.

"Третий – это собственно средства ПВО и Patriot. Четвертый – удары по аэродромам, где размещается боевая авиация. Пятый – удары вглубь боевых порядков по тыловой логистике, чтобы они не успевали готовить группировки с прицелом на Харьков и другие направления", – полагает он.

Отмечается также, что размещение Patriot вряд ли решит проблему атак ракетами С-300. Их у россии несколько тысяч и на данном этапе, учитывая ограниченный запас ракет, их перехват может быть слишком дорогим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский сказал, сколько необходимо систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины.