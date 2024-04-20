В Одессе с утра прозвучала серия мощных взрывов: что известно

Россияне били баллистикой

В субботу, 20 апреля, в Одессе на рассвете раздались взрывы. В городе работала ПВО.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о ракетной опасности. Там сообщили, что летит управляемая авиационная ракета. Также в 06.45 было объявлено о фиксации движения ракеты в сторону Одесской области.

Мониторинговые каналы сообщали, что были выходы баллистики по городу. Позже это подтвердили и местные СМИ После взрыва в Одессе в небе был виден столб дыма.

Еще через минуту паблик "Николаевский Ванёк" предупредил о повышенной баллистической угрозе для Черноморска и Одессы: "Управляемой ракетой не попали, теперь пытаются поразить баллистику без корректировки".

Ранее "Телеграф" писал, что утром в пятницу, 19 апреля, в результате атаки российских оккупантов в Днепре прогремели мощные взрывы. В результате удара по Днепропетровщине погибли 7 человек , из которых двое — дети, и пострадали 35 человек. Психологическую помощь после удара по Днепру получили 30 человек. В СМИ также показали видео, как друзья погибших детей ищут их вещи