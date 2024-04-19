Воздушная тревога в Киеве и большинстве областей Украины: подробности

По состоянию на 22:15 пусков ракет зафиксировано не было

В Киеве и ряде других областей Украины вечером 19 апреля объявили воздушную тревогу. Россияне могут использовать баллистику для очередного удара по мирным городам.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Украинцам напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в укрытиях или других безопасных местах.

По данным мониторинговых каналов, была замечена скоростная цель на Черниговщине, которая вскоре прекратила свое существование. В опасности северо-восточные и западные регионы Украины.

22:19 Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщают в ВС ВСУ, россияне подняли в воздух свои самолеты, возможны пуски ракет.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне атаковали припортовую инфраструктуру, есть пострадавший.