Повітряна тривога у Києві та більшості областей України: подробиці
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Станом на 22:15 пусків ракет зафіксовано не було
У Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Росіяни можуть використати балістику для чергового удару по мирних містах.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Українцям нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях.
За даними моніторингових каналів, було помічено швидкісну мету на Чернігівщині, яка незабаром припинила своє існування. У небезпеці північно-східні та західні регіони України.
22:19 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Як повідомляють у ЗС ЗСУ, росіяни підняли у повітря свої літаки, можливі пуски ракет.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — сказано в повідомленні.
Також "Телеграф" розповідав, що в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни атакували припортову інфраструктуру, є постраждалий.