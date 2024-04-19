Повітряна тривога у Києві та більшості областей України: подробиці

Станом на 22:15 пусків ракет зафіксовано не було

У Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Росіяни можуть використати балістику для чергового удару по мирних містах.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Українцям нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укриттях чи інших безпечних місцях.

За даними моніторингових каналів, було помічено швидкісну мету на Чернігівщині, яка незабаром припинила своє існування. У небезпеці північно-східні та західні регіони України.

22:19 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як повідомляють у ЗС ЗСУ, росіяни підняли у повітря свої літаки, можливі пуски ракет.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — сказано в повідомленні.

Також "Телеграф" розповідав, що в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни атакували припортову інфраструктуру, є постраждалий.