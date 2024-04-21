Пришлось привлечь робота: в Одесской области уже три дня пытаются потушить пожар на месте "прилета" (фото)

Применяется робот-спасатель Magirus Wolf R1

На Одесщине из-за недавних вражеских ракетных атак уже третий день спасатели пытаются потушить пожар. Он вспыхнул на агропромышленном комплексе после прилета.

Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области. К ликвидации последствий уже привлекли робота-спасателя Magirus Wolf R1.

"Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара по агропромышленному терминалу в Одесской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что робот производит тушение пожара во время воздушных тревог, чтобы спасатели могли находиться в укрытиях. Горение настолько сильно, что прерывать ликвидацию нельзя. Робот Мagirus Wolf R1 уже не в первый раз вовлекается в такую работу.

"Также он использовался для ликвидации масштабных пожаров в Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях", — пишут в ГСЧС.

Напомним, утром 21 апреля в Одессе прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Известно уже о четырех пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что 20 апреля россияне попали в частный сектор Одессы. Среди пострадавших есть дети.