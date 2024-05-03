Ожидать лобовой атаки не стоит: генерал ВСУ спрогнозировал планы врага в Харьковской области

оккупанты пытаются создать мощный кулак

Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассказал, что помимо попыток продвинуться в Донецкой области, враг готовится к активизации боев на Харьковщине. Россияне стягивают войска и технику со всей страны.

Об этом он рассказал "Телеграфу", подробнее читайте здесь: Четыре фронта российско-украинской войны: генерал назвал самые горячие майские направления

Маломуж отметил, что одним из опасных стратегических направлений является район Купянска, Сватового – Кременной, Лимана. Там противник наращивает свою группировку.

"Особой активности на фронте не наблюдается, но подготовка к этому идет. Не только подтягиванием сил и средств с других участков фронта, но и – с территории РФ. Из разных военных округов, конкретных соединений, включая Дальний Восток, Сибирь, Урал. Охвачена средняя полоса России. Частично военные снимаются из Московского и Ленинградского секторов. Создается мощнейший кулак, которым хотят пробить нашу оборону в районе Купянска – и развивать наступление на Харьков, который они терроризируют ракетами и бомбами", — отметил генерал.

Он добавил, что на это направление россияне пытаются подтянуть новые ракетные и артиллерийские системы, а также новые танки. Там создается потенциальная большая угроза подготовки к активным наступательным операциям с привлечением авиации, бронетанковых, ракетных (включая дальнобойные С-300 и С-400), артиллерийских мощностей. Противник надеется выйти на оперативное пространство и проводить атаки из разных секторов.

"Вряд ли тут стоит ожидать лобовой атаки, – считает Николай Маломуж. – Россияне учатся на своих ошибках, когда потеряли много сил и средств, штурмуя подобным образом наши заранее укрепленные позиции. Так что стоит ожидать "прощупывания" из разных секторов, отвлекающих ударов, попыток дезориентировать нашу оборону. И пробить ее в одном месте, где почувствуют слабину. С использованием всего арсенала, включая различные подразделения пехоты, высадку десанта в тылы и так далее", — прогнозирует генерал.

Для Украины не секрет накопление российских войск и их размещение, отметил он. Это известно благодаря данным разведки, в частности с помощью современных технологий. Однако, где именно противник намерен нанести решающий удар – не просканируешь. Именно поэтому, подчеркнул Маломуж, следует рассматривать все варианты, быть готовыми ко всему, готовить контраргументы. Речь идет и о мощных укреплениях и минных полях, и о противодиверсионных группах, а также о некоторых сюрпризах, о которых врагу знать не нужно до последнего.

Как сообщал "Телеграф", представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что россияне могут готовить наступательные действия в районе Харьковской и Сумской областей. Однако у них мало сил даже для наступления, не говоря уже о захвате крупных областных центров – хотя, разумеется, захватить Харьков или Сумы террористам очень хочется.