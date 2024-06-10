"Ропуха" вместо "Быкова": какой российский корабль ВСУ потопили в Азовском море

Еще один крупный десантный корабль проекта 775 как минимум выведен из строя

Во время удара Сил обороны Украины по российским кораблям в Азовском море 8 июня был поражен не патрульный корабль проекта 22160, как считалось ранее, а более жирная цель. Украинские военные потопили или вывели из строя очередной крупный десантный корабль проекта 775 (или "Ропуха", как их классифицируют в НАТО).

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на собственный источник в Силах обороны Украины. Отмечается, что атака продемонстрировала два момента: россияне не могут свободно действовать ни в Черном, ни в Азовском морях, а вывод корабельной группировки из Новороссийска стал для ВСУ настоящим подарком.

Известно, что корабль был поражен в результате проведенной СОУ скоординированной атаки. Это был БДК из состава новороссийской группировки, а также это уже пятый БДК, потопленный или поврежденный ВСУ с начала российского полномасштабного вторжения. В общей сложности террористы имели в составе Черноморского флота семь таких кораблей, не считая украденного у Украины "Константина Ольшанского", а всего к началу войны у россиян было 13 БДК проектов 1171 и 775.

Телеканал отмечает, что планомерное истребление БДК имеет большое значение. Это единственные корабли, способные перевозить военные грузы во временно оккупированный Мариуполь, откуда боеприпасы, живая сила и техника отправляются на фронт. Каждый уничтоженный БДК – срыв поставок нужного русским террористам военного имущества и подкреплений.

Напомним, 23 марта в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек, а также в Симферополе раздались взрывы. Местные паблики в сети сообщили о прилетах по кораблям оккупантов. Сообщалось о повреждениях кораблей "Ямал" и "Азов". "Телеграф" рассказал подробнее об этих кораблях.

14 февраля Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского БДК "Цезарь Куников" в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Корабль взорвался из-за атаки морских дронов и затонул.

Ударом Вооруженных сил Украины по временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря 2023 был уничтожен российский крупный десантный корабль "Новочеркасск". Очередной БДК Черноморского флота красиво взорвался от удара и разлетелся на куски: от корабля осталось только дно.

Также в 2023 году уничтожили российский БДК "Минск", расстреляв его ракетами в сухом доке. Но первым трофеем ВСУ стал БДК "Саратов", потопленный ракетой "Точка-У" во временно оккупированном Бердянске 24 марта 2022 года.