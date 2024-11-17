В обох залишилися дочки. Стали відомі імена енергетиків, убитих на Одещині

Число загиблих від російського обстрілу зростає

Російські окупанти вранці 17 листопада обстріляли енергооб’єкти України. Це призвело до загибелі двох енергетиків на Одещині.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у соцмережі Facebook. Загиблі перебували на одній із підстанцій, які зазнали обстрілу.

41-річний Дмитро Камінний пропрацював в Укренерго 16 років, а з 2012 року був диспетчером однієї із підстанцій. Загинув він на робочому місці. Без батька лишилася десятирічна дівчинка.

44-річний Максим Шаргородський працював на підстанції з 2005 року, спочатку був електромонтером, а потім став диспетчером. До 2023 року він проходив службу у лавах ЗСУ, а після повернення повернувся до роботи. У нього залишилася чотирнадцятирічна дочка.

У повідомленні не вказано, в якій області сталася трагедія, проте голова Одеської ОВА Олег Кіпер каже, що йдеться саме про обстріл Одеської області.

"Ми завжди будемо пам’ятати колег, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок. Це наш спільний біль, і не тільки компанії, енергетиків – а загалом держави. Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя", — повідомив в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт.

Нагадаємо, в ніч та вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.