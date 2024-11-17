У обоих остались дочери. Стали известны имена энергетиков, убитых на Одесчине

Число погибших от российского обстрела растет

Российские оккупанты утром 17 ноября обстреляли энергообъекты Украины. Это привело к гибели двух энергетиков в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в соцсети Facebook. Погибшие находились на одной из подстанций, которые подверглись обстрелу.

41-летний Дмитрий Каминный проработал в Укрэнерго 16 лет, а с 2012 года был диспетчером одной из подстанций. Погиб он на рабочем месте. Без отца осталась десятилетняя девочка.

44-летний Максим Шаргородский работал на подстанции с 2005 года, сначала он был электромонтером, а затем стал диспетчером. До 2023 года он проходил службу в рядах ВСУ, а после возвращения вернулся к работе. У него осталась четырнадцатилетняя дочь.

В сообщении не указано, в какой области произошла трагедия, однако глава Одесской ОВА Олег Кипер говорит, что речь идет именно об обстреле Одесской области.

"Мы всегда будем помнить погибших коллег, которые выполняли свой профессиональный долг. Это наша общая боль, и не только компании, энергетиков – а в целом государства. Надеюсь, мир наконец-то заставит агрессора должным образом ответить за каждую отобранную жизнь", — сообщил и.о главы правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Напомним, в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.