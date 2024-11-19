Россияне "шахедом" попали в пятиэтажку на Сумщине. Под завалами ищут людей (фото и видео)

Под удар попала многоэтажка

Поздним вечером в понедельник, 18 ноября, россияне атаковали многоквартирный дом в городе Глухов Сумской области. Они ударили по нему "шахедом".

Как сообщает "Суспільне", по предварительным данным, есть погибшие и раненые жители, их количество уточняется. Российская армия ударила по жилому дому около 23:20, когда люди были дома, спали или готовились ко сну.

В городе произошли два взрыва. В пострадавшей многоэтажке сразу начали разбор завалов. Под ними могли оказаться люди.

По данным местного издания, из-под завалов извлекли тела матери и ребенка, они погибли. Однако на момент публикации новости официальной информации о погибших и пострадавших нет.

Как видно на опубликованных кадрах, россияне попали в пятиэтажку. Несколько этажей разрушены.

Стоит отметить, что Глухов расположен менее чем в 15 км от границы с Россией и в 146 км от областного центра — Сум. Россияне регулярно атакуют этот исторический город, являющийся одним из старейших городов Киевской Руси. Первое упоминание о Глухове как о городе-крепости Черниговского княжества встречается в Лаврентьевской летописи в 1152 году.

Как сообщал "Телеграф", вечером 17 ноября россияне баллистическими ракетами в кассетном снаряжении ударили по жилой многоэтажке в Сумах. Они убили 11 людей двое из которых — дети. Еще 89 человек были ранены.