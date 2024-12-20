Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: є поранені та руйнування

Попередньо, є поранені внаслідок російського удару

Росіяни ввечері 19 грудня знову вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Попередньо, пуск відбувався з району Таганрога, внаслідок атаки зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено десятиповерховий будинок неподалік, є поранені.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі", – написав Вілкул. Перед цим мер повідомляв про балістичну загрозу в місті.

За словами Лисака, на місці удару ведеться рятувальна операція. Вже вдалося дістати з-під завалів двох поранених.

"Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці. Деталі з'ясовуємо", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 листопада російські військові вкотре атакували Кривий Ріг ракетою. Внаслідок удару було двоє постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Незабаром стало відомо, що вони у лікарні у стані середньої тяжкості.