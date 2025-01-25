Війна – день 1067: чутки про припинення допомоги США та новий плацдарм Росії на Харківщині

Оперативно про головне за добу

Державний департамент США отримав вказівку від нової адміністрації Трампа призупинити надання допомоги Україні. Попередньо, мова не йде про військову допомогу, але хорошого все одно мало. Тим часом російські окупанти сформували новий плацдарм на Харківщині. Ціль ворога – Борова, з якої можна відкрити ще одну дорогу на Харків.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Понад 20 ударних безпілотників зараз перебуває у повітряному просторі східних, південних та центральних регіонів України.

Про те, що відбувалося 22 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1064: окупанти наближаються до Дніпропетровської області та обстріляли Миколаїв

Ситуацією в Україні 23 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1065: росіяни вдарили по Запоріжжю, а КНДР готує до відправки нову партію солдатів

Про новини та події 24 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1066: росіяни оточують Велику Новосілку, а Україна вже готова до перемовин