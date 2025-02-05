Росіяни атакували безпілотниками Харків: постраждав один з найбільших ринків міста

Постраждалих внаслідок атаки росіян не зафіксовано

Російські окупанти ввечері 5 лютого атакували безпілотниками Харків. Уламки збитого ударного дрона впали на один з найбільших ринків Харкова в Київському районі міста, там виникла пожежа.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", – написав Терехов.

Синєгубов, своєю чергою, підтвердив відсутність постраждалих. За його інформацією, пожежу на ринку спричинив не безпосередньо БПЛА, а його уламки після збиття силами протиповітряної оборони.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено торгівельні павільйони ринку", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку у суботу, 1 лютого, росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема ворог вдарив по Харкову, відомо про одного загиблого та постраждалих. Також окупанти вдарили по житловому будинку у Полтаві, зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки масштабних обстрілів Одеси та Запоріжжя. В Одесі постраждали люди та є руйнування в історичному центрі.