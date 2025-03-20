Одеса у вогні: Росія запустила понад 20 "шахедів" на місто, є постраждалі (фото, відео)

У місті вирують пожежі

Вибухи в Одесі пролунали ввечері у четвер, 20 березня. До цього повідомлялося про загрозу застосування ударних БПЛА по місту.

Згідно з інформацією моніторингових пабліків, у цю ніч очікується 150+ БпЛА. 60+ шахедів зараз в небі над Україною. Перші БПЛА підлетіли до Одеси з моря.

"Одеса — 3х БпЛА на місто, Київський, Хаджибейский райони", — повідомляють монітори о 22:00. "Одеса — всі мопеди з моря до вас. Укриття", — пише о 22:07 Миколаївський Ваньок. Далі повідомили, що 17 мопедів летить на місто. Згодом цифра зросла до 22.

"Серія вибухів в Одесі", — пишуть моніторингові пабліки о 22:16. Загалом в Одесі пролунало понад 15 вибухів. Частина міста без світла, повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

У результаті атаки безпілотників у місті виникли пожежі. Відео публікують у соцмережах. Миколаївський Ваньок повідомляє, що внаслідок атаки росіян є постраждалі. "Знаю, що дівчинці менше за 18 років", — зазначає він і додає, що про стан постраждалих наразі нічого не відомо.

Видання "Думская" повідомляє, що під час атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок, торговий центр та підприємства. На атаку також відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. "Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільних об‘єктах в місті, є постраждалі", — написав він у своїх соцмережах. Одеська влада поки не прокоментувала інформацію про наслідки цієї атаки.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що у мережі з'явилося відео стримів з "шахедів" під час атаки на Кропивницький. Ворог знімав із дронів свій наліт на місто.