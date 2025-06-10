Атаковали станцию "скорой" и роддом, есть погибший. Какие последствия обстрела Одессы (фото и видео)
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Повреждены здания и автомобили
Масштабная атака России на Одессу произошла в ночь на вторник, 10 июня. Разрушены и повреждены жилые дома в центре города, обломки дрона упали на роддом, есть погибший.
Еще как минимум четверо людей получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, погибший — 59-летний мужчина.
"Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет", — написал он.
Как выглядит роддом после атаки
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что зафиксировано попадание в жилой дом. Разрушения значительные, людям было предложено временное размещение.
"В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", — написал он и показал фото роддома.
В небе над регионом уничтожены три российских "шахеда"
Как сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины, в ночь на 10 июня военные моряки уничтожили три беспилотника РФ. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины отражали атаку вместе с подразделениями других составляющих сил обороны.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия произвела очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.