Отступление ВСУ до Днепра: признание реальности или нагнетание паники

Мнения военных экспертов относительно критичности ситуации разделились

На фоне разговоров об угрозе оккупации Часового Яра, командир отдельной президентской бригады ВСУ подполковник Павел Куриленко сделал неутешительный прогноз развития событий на фронте. По его словам, если россияне будут продолжать мощное наступление сразу по нескольким направлениям, а Украина в ближайшее время не получит необходимого вооружения от западных партнеров, нашим военным придется отступить к Днепру.

Насколько оправдана такая оценка текущей ситуации на линии столкновения, "Телеграф" спрашивал у военных аналитиков.

Паритет сил – в прошлом

По мнению Павла Куриленко, уже через несколько месяцев Украину ждет полномасштабное и мощное наступление со стороны РФ: враг будет атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и будет пытаться продвинуться в направлении Харьковской на Полтавскую область.

"После этого боевая линия будет расширена, а также увеличится глубина линии фронта. Мы сможем разорвать их логистические маршруты, чтобы они не смогли победить, даже превосходя наши силы. Эта линия застынет по Днепру, и мы потеряем территорию Украины до Днепра", — заявил военный.

На первый взгляд прогнозы Павла Куриленко выглядят несколько апокалиптическими, ведь их осуществление будет означать оккупацию фактически половины территории Украины.

Впрочем, ситуация на поле боя действительно сложная. Времена, когда военные жаловались на тупик в войне из-за паритета сил, — в прошлом. По словам президента Владимира Зеленского, сегодня соотношение количества артиллерийских снарядов в ВСУ и ВС РФ составляет 1 к 10, а вылетов боевых самолетов – 1 к 30 соответственно.

В интервью PBS глава государства заявил, что для удержания подконтрольных Украине позиций нам необходимо сравниться по количеству снарядов с врагом.

"Я говорю вам откровенно – без этой помощи (от союзников. – Ред .) шансов победить у нас не будет. (…) Мы же не просим какого-то особого оружия. И никто не просит дать 500 или 300 самолетов – Россия, кстати, 300 самолетов использует только на территории Украины! В любом случае при этой статистике они (РФ. – Ред .) нас будут ежедневно толкать назад», — сказал Зеленский.

С тем, что подполковник Куриленко может быть прав, соглашается военнослужащий и волонтер Мирослав Гай. По словам офицера ВСУ, для ведения активных боевых действий в наступлении или обороне украинской армии необходимы определенные ресурсы.

Если у ВСУ нет возможности наступать из-за отсутствия преимущества в воздухе, нужного количества артиллерийских снарядов, а также подготовленных резервов личного состава, логическим решением станет переход к стратегической обороне.

— Легче всего проводить ее на рубежах, где есть искусственные препятствия: густозастроенные города или вода… Другое дело, что сейчас не наблюдается концентрация сил противника в Харьковской области. Речь не о Купянске, а именно о северной части этого направления. Поэтому говорить об оккупации Харькова сейчас несколько некстати, — говорит военный в комментарии "Телеграфу".

Относительно того, стоит ли вообще обнародовать подобные прогнозы от военных и каким образом их "упадочные" заявления влияют на ход войны, Мирослав Гай уверен: ничего конфиденциального Куриленко не озвучил — не слишком радужное для нас положение дел очевидно для любого военного аналитика. Более того, аналогичные мнения неоднократно звучали от западных политиков как аргумента для усиления поддержки Украины.

"Художественное" преувеличение, играющее на руку врагу

Несмотря на действительно тяжелую ситуацию на фронте, разговоры об отступлении украинской армии вплоть до Днепра являются явным преувеличением, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Вероятно, таким образом подполковник Куриленко пытался оказать мощный эффект на международное сообщество, чтобы стимулировать союзников к скорейшему оказанию нам военной помощи.

— Проблемы из-за непоступления достаточной компоненты помощи от наших партнеров на фронте действительно есть. Некоторые позиции нам приходится оставлять, ведь удерживать их становится либо невозможно, либо очень невыгодно. Впрочем, сценарий с отступлением ВСУ к правому берегу Днепра я считаю действительно апокалиптическим. Оккупационные войска РФ не имеют достаточно ресурсов, чтобы проводить столь масштабные и глобальные наступательные операции по взятию под контроль и содержанию таких обширных территорий.

Дело не только в площади захваченной земли, но и в том, что речь идет о городах и селах. Оккупация каждого из них стоит россиянам очень дорого. Вспомните только Авдеевку, на которую они потратили пять месяцев, или Часов Яр, до которого они никак не дойдут через Богдановку и другие села. Что уж говорить о Харькове, Полтаве и т.д. Для смещения линии столкновения к правому берегу Днепра им понадобится минимум несколько лет, — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, подобные прогнозы не только ошибочны, но и крайне вредны, ведь подыгрывают российской пропаганде, направленной на расшатывание внутренней ситуации в Украине и распространение панических настроений среди военных и гражданских.

Что происходит на самом деле и как это исправить

Эксперт объясняет: опасность сегодняшней ситуации на фронте состоит в том, что враг использует тактику малых "котлов" в нескольких направлениях одновременно. Да, прямо сейчас оккупанты наступают двумя флангами как на Лиманском направлении — обеспечивая оперативное окружение в районе Северска, так и на Бахмутском — в районе Временного Яра.

— У них есть определенные тактические успехи на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении. Впрочем, чтобы продвинуться в сторону Полтавской области и оттеснить нас к правому берегу Днепра, россиянам нужно захватить Харьковскую область, включая сам Харьков. Это нонсенс. Если речь идет об отступлении к Днепру в Запорожской области, которая на 60-70% оккупирована, это другой разговор. Впрочем, даже для этого предпосылок сегодня нет. Ни в одном из направлений.

Если давать прогнозы на ближайшее время, то к лету у россиян будет задача прорваться к границам Донецкой области. Во-первых, по их расчетам этому будет способствовать эскалация конфликта на Ближнем Востоке, что отвлечет внимание и усилия Запада от Украины. Во-вторых, они понимают, что до конца мая заработает инициатива по передаче нам полтора миллиона снарядов, что делает невозможным планирование наступательных операций россиян, — говорит Дмитрий Снегирев.

Возвращаясь к угрозе Харьковщине, по словам эксперта, не стоит воспринимать объявление эвакуации из более 40 населенных пунктов области как подготовку к оккупации. На самом деле жителей этих сел пытаются обезопасить от управляемых авиабомб, которые могут преодолевать расстояние в 50-70 км, поэтому активно используются россиянами для террора гражданского населения.

Хотя заявление Куриленко выглядит как нагнетание паники, кое-чем он действительно прав: украинская армия сталкивается с острым дефицитом минометных и артиллерийских снарядов, говорит аналитик.

– Снаряды – первоочередная необходимость. Причем как советского 152-го, так и натовского 155-го калибра. Если этот вопрос удастся решить, разговор станет совсем другим. Кроме того, мы нуждаемся в средствах ПВО как малого и среднего радиуса действия для работы непосредственно на линии фронта, так и дальнего радиуса для прикрытия инфраструктурных объектов. Следующий пункт – средства поражения, ствольная и реактивная артиллерия,- говорит Дмитрий Снегирев.

Если наши западные партнеры будут активнее работать хотя бы в этих трех направлениях, украинские войска смогут вернуть паритет сил, чтобы не только не отступать к Днепру, но и проводить наступательные операции по вытеснению врага за пределы Украины.