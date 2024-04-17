Россияне агрессивно штурмуют три направления: что происходит на фронте (карты)

Враг пытается продвинуться дальше

Продолжается 784-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Российские оккупанты продолжают наибольшее количество усилий и атак сосредоточиваться на Донбассе.

Самыми активными за прошедшие сутки оказались Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что по всей линии фронта за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Так, только на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Бахмутское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте Deep State

В Лиманском направлении россияне 9 раз атаковали позиции наших защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

Лиманское направление на карте Deep State

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работине и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте Deep State

Ореховское направление на карте Deep State

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Херсонское направление на карте Deep State

В то же время, как добавляет Генштаб, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы. В результате могла быть поражена батарея российского зенитно-ракетного комплекса С-400.