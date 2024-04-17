Россияне агрессивно штурмуют три направления: что происходит на фронте (карты)
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Враг пытается продвинуться дальше
Продолжается 784-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Российские оккупанты продолжают наибольшее количество усилий и атак сосредоточиваться на Донбассе.
Самыми активными за прошедшие сутки оказались Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что по всей линии фронта за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Так, только на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Лиманском направлении россияне 9 раз атаковали позиции наших защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работине и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.
В то же время, как добавляет Генштаб, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.
Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы. В результате могла быть поражена батарея российского зенитно-ракетного комплекса С-400.