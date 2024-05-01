Прилеты в Рязани: ГУР поразило важный российский объект (видео)

Спецслужбы Украины подтверждают прилет

В ночь на 1 мая во время атаки на российские области был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В него прилетели дроны.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в спецслужбах. По их информации, данная атака была операцией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отметим, как утверждают очевидцы, первые четыре взрыва прогремели на территории завода ночью около 02:00, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар, что подтверждают многочисленные видео с места событий. Атаку беспилотников на территории Рязанской области подтвердил и местный губернатор Павел Малков, но, как и российские пропагандисты, он не уточнял, что на заводе был прилет. Теперь, благодаря данным спецслужб, прилеты подтверждены.

Важно напомнить, что в начале весны Рязанский НПЗ уже попадал под удар.

Для справки: Рязанский нефтеперерабатывающий завод (АО "РНПК") принадлежит компании "Роснефть". Основная часть продукции идет на экспорт. Объемы переработки составляют около 17 миллионов тонн в год.

Ранее мы писали о том, что по данным Politico из-за атак дронов по российским НПЗ в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин. Россияне вынуждены заправлять свои авто по "заоблачным" ценам.