Ворог тисне на поле бою та посилає ДРГ, але наші воїни відбивають атаки: що відбувається на фронті (карта)

Минулої доби наші захисники ліквідували 970 російських окупантів

Триває 805-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 7 травня на фронті сталося 84 бойових зіткнення. Найбільше боїв було на Авдіївському напрямку.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах. Вони також проводять диверсійну діяльність, щоб наші війська змушені були залишатися там і не могли бути перекинуті на інші напрямки. Крім того, ворог продовжує мінувати території вздовж кордону. У районі населеного пункту Пальна Харківської області до України намагалася проникнути російська ДРГ, Сили оборони цього не допустили, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 16 атак. Це сталося у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області, а також біля Стельмахівки Луганської області.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку ворог здійснив 3 атаки у районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. Їх відбили наші захисники.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 17 атак. Бої точилися в районах населених пунктів Верхньокам’яне, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 27 атак. Ворог атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку окупанти 6 разів атакували позиції наших захисників. Бої точилися в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку росіяни продовжують намагатися вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу 7 травня вони провели 3 безуспішні атаки.

"Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районам зосередження особового складу противника", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, рано-вранці 8 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вибухи пролунали у кількох містах та областях. "Телеграф" розповідав про наслідки атаки.