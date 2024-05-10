Росія мріє взяти Київ, а на фронті чекаємо на критичну фазу: головне з інтерв’ю генерала Павлюка

Український генерал розповів, про плани росіян і про те, чого найбільше зараз потребує Україна

У найближчі два місяці на фронті в Україні очікується критична фаза війни. Ворог не змінив планів із захоплення Києва, а також націлився на інші міста. Україні, щоб вистояти, вже зараз на полі бою потрібно більше снарядів та техніки.

Про це та багато іншого в інтерв’ю Economist розповів командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. "Телеграф" зібрав основні тези, які він озвучив щодо ситуації на фронті.

За словами Павлюка, критична фаза найближчими двома місяцями настане через те, що США надто довго тягли з додатковим фінансуванням допомоги. Техніка, яку схвалили у недавніх пакетах, зараз лише починає прибувати до України. Водночас путінські генерали кидають у бої все озброєння, яке вони мають, і у великих кількостях. Це вони роблять через страх.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", — сказав український генерал.

До того ж Україні терміново потрібно посилити ППО, а постачання винищувачів F-16 стане позитивним психологічним імпульсом для суспільства. Але поки що неясно, чи справді варто розраховувати на винищувачі на початку червня. Також незрозуміло, яку версію F-16 союзники дадуть Україні.

Командувач Сухопутними восками припустив, що ворог і далі зосереджуватиме зусилля на Луганській та Донецькій областях. Але не виключено, що росіяни атакуватимуть північно-східні райони Харкова та Сум, щоб розтягнути оборону.

"Росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найслабший напрямок", — каже генерал.

Також Павлюк зазначив, що найбільші складнощі зараз Україна має не з мобілізацією та створенням нових бригад, а саме з озброєнням. Сили оборони, як і раніше, потребують артилерії та бронетехніки та сподіваються, що Захід надасть усе необхідне. Частину цих сил використовуватимуть для захисту Києва. За словами генерала, росіяни не відмовилися від ідеї захопити столицю України.

"Захист Києва залишається одним із наших головних завдань, хоч би як важко на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграє оборона столиці в майбутньому", — сказав Павлюк.

При цьому він зазначив, що нинішня загроза нічим не схожа на ту, що існувала на початку повномасштабної війни. Армія РФ більше не може здійснювати масштабні рейди на кількох фронтах. Вони використовують нові ракети для ударів, оскільки "колись великі запаси" вже вичерпалися. При цьому чисельність ЗСУ зараз у рази більша, ніж у лютому 2022 року.

За підрахунками розвідки України, РФ втратила вбитими, пораненими та полоненими 400 тисяч солдатів під час наступу на Київщині. І це досі залишається серйозним стратегічним провалом РФ, який вона, зважаючи на все, хоче виправити.

"[Втрата такої кількості живої сили] для захоплення невеликої частини одного регіону є невідповідною для будь-якого здорового глузду", — говорить Олександр Павлюк.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки солдатів потрібно Росії, щоб наступати на Харків, Суми та Київ. За оцінками полковника ЗСУ, такої кількості живої сили в окупантів немає.