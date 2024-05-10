Россия мечтает взять Киев, а на фронте ждем критической фазы: главное из интервью генерала Павлюка

Украинский генерал рассказал, о планах россиян и о том, в чем больше всего сейчас нуждается Украина

В ближайшие два месяца на фронте в Украине ожидается критическая фаза войны. Враг не изменил планов по захвату Киева, а также нацелился на другие города. Украине, чтобы выстоять, уже сейчас на поле боя нужно больше снарядов и техники.

Об этом и многом другом в интервью Economist рассказал командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "Телеграф" собрал основные тезисы, которые он озвучил касательно ситуации на фронте.

По словам Павлюка, критическая фаза в ближайшие два месяца наступит из-за того, что США слишком долго тянули с дополнительным финансированием помощи. Техника, которую одобрили в недавних пакетах, сейчас только начинает прибывать в Украину. В то же время путинские генералы бросают в бои все вооружение, которое у них имеется, и в больших количествах. Это они делают из-за страха.

"Россия знает, что, если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", — сказал украинский генерал.

Вдобавок к этому, Украине срочно нужно усилить ПВО, а поставка истребителей F-16 станет положительным психологическим импульсом для общества. Но пока неясно, действительно ли стоит рассчитывать на истребители в начале июня. Также непонятно, какую версию F-16 союзники дадут Украине.

Командующий Сухопутными восками предположил, что враг и дальше будет сосредотачивать усилия на Луганской и Донецкой областях. Но не исключено, что россияне будут атаковать северо-восточные районы Харькова и Сум, чтобы растянуть оборону.

"Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее слабое направление", — говорит генерал.

Также Павлюк отметил, что наибольшие сложности сейчас Украина испытывает не с мобилизацией и созданием новых бригад, а именно с вооружением. Силы обороны по-прежнему нуждаются в артиллерии и бронетехнике и надеются, что Запад предоставит все необходимое. Часть этих сил будут использовать для защиты Киева. По словам генерала, россияне не отказались от идеи захватить столицу Украины.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем", — сказал Павлюк.

При этом он отметил, что нынешняя угроза ничем не похожа на ту, которая существовала в начале полномасштабной войны. Армия РФ больше не может совершать масштабные рейды на нескольких фронтах. Они используют новые ракеты для ударов, так как "когда-то огромные запасы" уже исчерпались. При этом численность ВСУ сейчас в разы больше, чем в феврале 2022 года.

По подсчетам разведки Украины, РФ потеряла убитыми, ранеными и пленными 400 тысяч солдат во время наступления в Киевской области. И это до сих пор остается серьезным стратегическим провалом РФ, который она, судя по всему, хочет исправить.

"[Потеря такого количества живой силы] для захвата небольшой части одного региона несоразмерна для любого здравого ума", — говорит Александр Павлюк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько солдат нужно России, чтобы наступать на Харьков, Сумы и Киев. По оценкам полковника ВСУ, такого количества живой силы у оккупантов нет.