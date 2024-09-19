Клоунада триває: в США заявили, що "не вірять" у вплив далекобійних ударів по Росії на перебіг війни

Спроби США не давати Україні можливості бити по Росії схожі на відкритий саботаж

США продовжують вигадувати причини, щоб не давати Україні дозвіл на удари далекобійними західними ракетами вглиб Росії. Так, на цей раз у Вашингтоні заявили, що зняття заборони, мовляв, не зможе змінити перебіг війни.

Про це ввечері 19 вересня заявила спікер Пентагону Сабріна Сінгх. Позиція, яку вона озвучила, схоже, є реальною думкою Вашингтона щодо ударів по Росії далекобійними ракетами.

При цьому Сінгх також заявила, що нібито немає єдиного компонента, який допоміг би перемогти у війні. Запорука успіху, вважають у Пентагоні, полягає у "комплексних діях" – втім, які саме комплексні дії маються на увазі, в американському оборонному міністерстві пояснити не спромоглися.

Зазначимо, що західні аналітики дотримуються протилежної думки. Так, в ISW кажуть, що удари вглиб Росії не тільки знищать російські запаси зброї та збережуть багато життів, але й вчинять сильний оперативний тиск на російську армію. А деякі західні експерти починають ставити питання – а чи справді адміністрація президента США Джозефа Байдена прихильна до ідеї перемоги України, оскільки її реальні дії нагадують профанацію та відкритий саботаж.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Проте поки Сполучені Штати всіляко тягнули з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність в таких ударах, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягнули до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищити російську авіацію на аеродромах.