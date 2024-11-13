Машину розірвало на частини: на Херсонщині дрон росіян атакував "швидку" (фото)

Медики просто дивом вижили

У середу, 13 листопада, російські війська скинули з безпілотника вибухівку на автомобіль швидкої допомоги. У цей момент медики евакуювали людей, які постраждали під час ворожого обстрілу.

Внаслідок вибуху "швидку" буквально розірвало на частини. При цьому медики дивом вижили. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Відомо, що у Станіславі Херсонської області росіяни атакували за допомогою БпЛА машину "швидкої", яка евакуювала поранених. Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу, 45-річний чоловік та 40-річна жінка отримали осколкові поранення.

Їм на допомогу оперативно прибули медики, які вирішили транспортувати постраждалих до лікарні. Саме в цей момент росіяни і скинули на швидку з дрону вибухівку.

Внаслідок цього машина була повністю знищена — вона буквально перетворилася на купу металу, а її частини розкидало на всі боки.

"Чудом медичні працівники не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Херсону. Внаслідок цього постраждало 18 осіб, серед яких — діти.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російська армія атакувала Херсон чотирма кабами (коригована авіаційна бомба). Два з них потрапили до прибережної зони Центрального району, а ще два прилетіли до північної частини міста.

Раніше " Телеграф" розповідав про те, що 1 жовтня російська армія атакувала ринок у центрі Херсона.Внаслідок події загинули та постраждали люди.