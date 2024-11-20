Волонтер та поліцейський загинув на Херсонщині від атаки дрона: родина звернулась до президента (фото, відео)

Чоловіку назавжди — 39

Російські окупанти постійно атакують Херсонщину дронами. В одній з таких атак 23 серпня 2024 року загинув поліцейський Управління поліції охорони, командир взводу № 4 роти охорони об'єктів батальйону, поліцейський Володимир Москаленко.

Родина загиблого поліцейського звертається до небайдужих українців з проханням підтримати звернення до президента України Володимира Зеленського щодо надання звання героя України загиблому лейтенанту поліції. До кінця збору підписів залишилося 10 днів. Вдалося зібрати 21 тисячу з 25 необхідних. Долучитись до підписання можна за посиланням.

Володимир Москаленко був уродженцем Каховки. До повномасштабного вторгнення, окрім служби, чоловік займався спортом, посів друге місце на чемпіонаті України WBPF у 2018 році. Разом з дружиною заснували у Каховці фітнес-клуб.

Після повномасштабного вторгнення, Володимир став до лав волонтерів. Під час окупації вивозив жінок, дітей та літніх людей, а також привозив в Херсон ліки. У Володимира залишилися батьки, дружина та двоє дітей. У вересні цього року його син пішов у перший клас, доньці 15 років.

Володимир з дружиною/ Фото з архіву родини

Володимир захоплювався не тільки спортом, а й писав вірші. Останній з його творів, який він закінчив напередодні смерті, озвучили в пам’ять про нього.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель батька двох дітей з Соледару. Микита Гладков працював до вторгнення в ремонтній бригаді на ДП "Артемісль".