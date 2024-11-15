Смогли похоронить почти через год после гибели: в Хмельницкой области попрощались с защитником, погибшим под Авдеевкой

Юноша рос без родителей с подросткового возраста

Украинские защитники отдают за государство дорогую жизнь. На Хмельнитчине простилась с защитником Романом Пасинюком. Он погиб еще в феврале 2024 под Авдеевкой, однако провести в последний путь его смогли только 13 ноября.

Как сообщили на сайте города Шепетовка, Роман родился 27 января 1989, жил с родителями в селе Городище. Судьба парня не была легко — в 11 лет потеряла мать, а через два года — отца. Воспитывала юношу тетя Неля. После окончания школы работал на сахарном заводе в Тернополе, а затем в агропредприятии в Шепетовке.

Роман был мобилизован в сентябре 2023 года. За несколько месяцев до того, в мае, его попечительница Неля потеряла на войне сына Руслана, поэтому мобилизация Романа стала для нее испытанием. С февраля ждала известия, однако узнала о гибели героя.

Военного похоронили в селе Городище

Роман служил гранатометчиком. Погиб во время несения военной службы 12 февраля 2024 года в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. До места захоронения Романа провожали односельчане, собратья, друзья, родные. Его похоронили в деревне Городище.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели воина из Львовщины Альберта Ябонжи. Отец, дедушка, пошел защищать Украину добровольцем.