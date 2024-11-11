Было всего 22: в Украине погиб британский доброволец (фото)

Он хотел быть похоронен в Украине

Среди молодых мужчин, отдавших свою жизнь за Украину, не только граждане нашего государства Каллум Тиндал-Дрейпер из Великобритании служил в четвертом батальоне Интернационального легиона.

О его гибели известила мать Каллума Кэролайн Тиндал в сообщении на Facebook. Юноша погиб, защищая наблюдательный пункт 5 ноября. Кэролайн написала, что "Его взвод называет его "героем" и "самым отважным".

Каллуму Тиндал-Дрейперу было 22 года. Он приехал в Украину в июне, чтобы присоединиться к борьбе против России. Перед тем как приехать на войну, юноша сказал семье, что готов к рискам, с которыми он встретится и не согласился на уговоры остаться в Великобритании. Отец юноши в комментарии BBC рассказал, что его сын считал происходящее в Украине ужасным и хотел "заступиться за людей".

Каллум Тиндал-Дрейпер служил в Интернациональном легионе

Каллум жил в Ганнислейке в Корнуолле, однако хотел быть похороненным в Украине, ведь здесь, по словам семьи, понял, кто он на самом деле и какова его цель в жизни. Если семья получит тело военного, они планируют выполнить его последнюю волю.

Каллум окончил колледж при военной академии Duchy College Military and Protective Services Academy. В некрологе отмечают, что он был примерным студентом и высоконравственным юношей. Еще до начала службы в Интернациональном легионе он принимал участие в сборе волонтерской помощи для Украины.

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