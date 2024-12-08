Війна — день 1019: РФ просувається до кордонів з Дніпропетровською областю та запускає дрони

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують активно тиснути на Донеччині, намагаючись просунутись у бік Покровська. Також чимала загроза нависає у напрямку кордону Дніпропетровської області, де росіянам вдається досягати успіхів. Тим часом у ЗМІ зʼявилась інформація, що глава ОП Андрій Єрмак міг запропонувати Дональду Трампу вести війну до кордонів 2022 року, а не 1991 як раніше хотів Володимир Зеленський. Сам же президент Україні зустрівся у Парижі з новобраним главою США, з яким обговорив війну в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Покровському напрямку, як повідомляє Генштаб, впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $988 млн, — Reuters.

Над Україною фіксуються ворожі дрони. Моніторингові чати прогнозують, що вночі очікується близько 100 БПЛА.

Про новини та події 5 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1016: загарбники націлилися на Херсон і тиснуть під Кураховим

Про те, що відбувалося 6 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1017: росіяни змінили тактику та готуються до наступу на Херсонщині

З ситуацією в Україні 7 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1018: жалоба у Запоріжжі та нова партія F-16 для України