Росіяни просуваються у важливому населеному пункті на Донбасі (карта)

Армія РФ може збудувати там значні фортифікації

Ситуація на сході України дедалі більше загострюється, адже нещодавні просування окупантів допомогли їм вирівняти фланг від Великої Новосілки аж до Роздольного.

Про це пише Deep State. Зазначається, що невдалі м'ясні штурми у напрямку більш-менш великих міст змусили росіян змінити тактику.

"Лобові атаки піхотою, часто на мотоциклах, були безуспішними, тож вони взялися заходити в села в тил і перерізати горизонтально, до прикладу, через Благодатне. Втрата Сторожового стане ключем окупації Макарівки, але сподіваємося, командування прийме всі необхідні рішення, які відповідають обстановці", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ вдалося вибити росіян з Нового Комара, де проходить "остання логістика до Великої Новосілки", проте РФ продовжує штурмувати це село малими групами.

На південь від Великої Новосілки напружена ситуація складається у Макарівки, позиції якої ослаблені після втрати Благодатного. Також є загроза заходу з півдня до самого міста.

"Варто відзначити, що на вже зайнятій місцевості прямо біля Великої Новосілки, росіяни беруться закопуватися, будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди і закріплятися. Ці місця вони насичують піхотою, яка безперестану продовжує штурмувати позиції Сил Оборони", — додає паблік.

Нагадаємо, морські дрони ЗСУ ефектно спалили газові платформи росіян у Чорному морі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ілон Маск розширив доступ ЗСУ до важливої ​​військової технології. Вже відомо, що він надасть військовим.