Россияне продвигаются в важном населенном пункте на Донбассе (карта)

Армия РФ может построить там значительные фортификации

Ситуация на востоке Украины все больше обостряется, ведь недавние продвижения оккупантов помогли им выровнять фланг от Великой Новоселки до Роздольного.

Об этом пишет Deep State. Отмечается, что неудачные мясные штурмы в направлении более-менее крупных городов вынудили россиян сменить тактику.

"Лобовые атаки пехотой, часто на мотоциклах, были безуспешными, поэтому они принялись заходить в деревни в тыл и перерезать горизонтально, к примеру, через Благодатное. Потеря Сторожевого станет ключом оккупации Макаровки, но надеемся, командование примет все необходимые решения, соответствующие обстановке", – говорится в сообщении.

ВСУ удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит "последняя логистика в Великую Новоселку", однако РФ продолжает штурмовать это село малыми группами.

Южнее Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза захода с юга к самому городу.

"Стоит отметить, что на уже занятой местности прямо у Великой Новоселки, россияне берутся закапываться, строить передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляться. Эти места они насыщают пехотой, которая непрестанно продолжает штурмовать позиции Сил Обороны", — добавляет паблик.

Напомним, морские дроны ВСУ эффектно сожгли газовые платформы россиян в Черном море.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Илон Маск расширил доступ ВСУ к важной военной технологии. Уже известно, что он предоставит военным.