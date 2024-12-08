Война — день 1019: РФ продвигается к границам с Днепропетровской областью и запускает дроны

Оперативно о главном в сутки

Россияне продолжают активно давить на Донбассе, пытаясь продвинуться в сторону Покровска. Также большая угроза нависает в направлении границы Днепропетровской области, где россиянам удается добиваться успехов. Тем временем в СМИ появилась информация, что глава ОП Андрей Ермак мог предложить Дональду Трампу вести войну до границ 2022 года, а не в 1991 году, как раньше хотел Владимир Зеленский. Сам же президент Украины встретился в Париже с новоизбранным главой США, с которым обсудил войну в Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении, как сообщает Генштаб, в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Проминя, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Новый Труд и Новотроицкого. Противник применял авиационные средства поражения по Новотроицкому.

Покровское направление на карте Deep State

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 42 боеприкосновения. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Солнцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация по районам населенных пунктов Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Константинополь.

Кураховское направление на карте Deep State

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $988 млн, — Reuters.

Над Украиной фиксируются вражеские дроны. Мониторинговые чаты прогнозируют, что ночью ожидается около 100 БПЛА.

О новостях и событиях 5 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1016: захватчики нацелились на Херсон и давят под Кураховым

О том, что происходило 6 декабря, читайте в трансляции:Война — день 1017: россияне изменили тактику и готовятся к наступлению на Херсонщине

С ситуацией в Украине 7 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1018: траур в Запорожье и новая партия F-16 для Украины