Война — 1021: РФ пытается окружить Покровск и готовит штурмы на Запорожье

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Донетчине, чтобы отрезать Покровск от путей обеспечения и захватить этот стратегически важный город. Кроме этого, армия РФ готовится к штурмам на Запорожье, чтобы выйти на границы Днепропетровской области. И к участию в войне в Украине, по словам Владимира Зеленского, Россия привлекла 800 тысяч человек. Также в течении минувших суток президент признал, что наше государство не может вступить в НАТО, однако вполне реально получение приглашения в альянс.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Один из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС россиян выполняет перебазирование с "Энгельса-2" на "Оленью". Предварительно, пока без угроз. БПЛА в воздушном пространстве отсутствуют.

00:00 Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении, где произошло 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Променя, Даченского, Млечного и Шевченко. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 46 вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении за прошедшие сутки насчитывалось 37 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового.

Кураховское направление на карте Deep State

О том, что происходило 7 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1018: траур в Запорожье и новая партия F-16 для Украины

С ситуацией в Украине 8 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1019: РФ продвигается к границам с Днепропетровской областью и запускает дроны

О новостях и событиях 9 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война – день 1020: угроза нового удара "Орешником" и плохие новости из США