Война – 1022: россияне атаковали Запорожье, а Украина разработала новую ракету

Оперативно о главном за сутки

Россияне за прошедшие сутки сохраняли наибольшую активность на Покровском и Кураховском направлениях. А вот их вероятную попытку наступления в Сумской области не подтвердили пограничники. В то же время в списке желаний Путина снова заиграл город Днепр. Сам же лидер РФ заявил, что с "Орешником" нет нужды в применении ядерного оружия. Тем временем наш президент Владимир Зеленский отчитался о разработке новой ракеты "Рута" и серийном производстве "Паляницы". А США выделили Украине 20 млрд долларов из замороженных активов России.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Украине тишина в небе, а вот у россиян все не так хорошо. В РФ по прилету вспыхнул мощный пожар на нефтезаводе в Брянске.

00:00 С начала минувших суток, как отмечает Генштаб ВСУ, на Покровском направлении россияне 52 раза пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное. До сих пор длится три боестолкновения.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улакли, Алексеевка и Константинополь.

Кураховское направление на карте Deep State

О том, что происходило 8 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1019: РФ продвигается к границам с Днепропетровской областью и запускает дроны

С ситуацией в Украине 9 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война – день 1020: угроза нового удара "Орешником" и плохие новости из США

О новостях и событиях 10 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — 1021: РФ пытается окружить Покровск и готовит штурмы на Запорожье