В ЗСУ розповіли, як Росія посилює боєприпаси забороненою хімічною начинкою

Росіяни використовують засоби боротьби з заворушеннями з додаванням небезпечних речовин, які можуть призвести до смерті

Росія не ризикує відкрито використовувати летальну хімічну зброю у війні проти України, оскільки використання подібних боєприпасів легко верифікується і може викликати відповідну реакції міжнародної спільноти. Водночас вона масово використовує боєприпаси, споряджені хімічними засобами, призначеними для протидії заворушенням, які хоч і не належать до хімічної зброї, але також є забороненими в бойових діях.

Про це під час брифінгу 13 грудня заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Артем Власюк, передає кореспондент "Телеграфу".

"Російська Федерація на даному етапі ведення агресивної війни проти України утримується від застосування компонентів хімічної зброї, тобто хімічних бойових отруйних речовин летальної дії, наприклад нервово-паралітичної дії, загальноотруйної дії, шкірно-наривної дії, які занесені до так званих трьох списків про заборону хімічної зброї. Ці речовини вже добре відомі, їх ідентифікація максимально спрощена. Відтак надавати самій собі додаткових проблем із розвінчуванням звинувачень щодо застосування ще й хімічної зброї у класичному вигляді РФ наразі не наважується. Разом з тим не виключається можливість (з боку Росії, — ред.) модифікувати засоби боротьби з заворушеннями з додаванням небезпечних речовин, які є більш небезпечні, ніж існуючі штатні – тобто CS хлоробензальмалононітрил та CN хлорацетофенон", — повідомив полковник Власюк.

Він зазначив, що наразі сльозогінні речовини CS та CN масово застосовуються військами агресора у бойових діях, зокрема використовуються у ручних гранатах. Наразі, це вже призвело до отруєння тисяч українців та кількох випадків загибелі українських військових.

"Всього з початку повномасштабного вторгнення з симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і національної медичної інфраструктури України було направлено понад 2000 військовослужбовців з різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, у тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії CS та CN, які використовуються в боєприпасах для боротьби з заворушеннями. Стосовно загиблих військовослужбовців – то, на жаль, зараз за висновками лікарів, ми маємо три летальні випадки внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною… Потужності для виробництва газових гранат сльозогінної дії типу РГВО Російська Федерація розгорнула трохи більше як рік тому. Кожні 15 хвилин РФ виготовляє близько 15-20 таких гранат", — повідомив Артем Власюк.

Щодо України, то вона, за словами полковника Власюка, повністю дотримується міжнародних зобов’язань та не використовує таких хімічних засобів у нинішній війні взагалі.

"Відповім вам чітко: такі засоби заборонені до використання, тому Україна, як підписант Конвенції про заборону хімічної зброї, та її Збройні Сили – дотримуються вимог міжнародного права та згаданої міжнародної конвенції", — наголосив Власюк.

Зазначимо, що отруйні бойові речовини CS та CN мають подразнювальну і сльозогінну дію та використовуються у боєприпасах для розгону масових заворушень. Втім, при їх застосуванні нерідко мали місце і летальні випадки. Як засіб ведення війни їх заборонено Конвенцією про хімічну зброю (стаття 1, пункт 5) та Женевським протоколом 1925 року.

Нагадаємо, за даними розслідування британського видання The Telegraph, росіяни на фронті проводять системну кампанію з використання проти ЗСУ хімічного озброєння. Журналісти поспілкувалися з декількома українськими військовими, які безпосередньо брали участь у боях та які підтвердили, що російські терористи щодня атакували позиції ЗСУ за допомогою безпілотників з хімічними боєприпасами.