Пентагон рекомендував надати Україні снаряди з білим фосфором: хто став цьому на перешкоді

Пентагон спочатку зазначав, що відповідні снаряди Україні буде передано виключно для освітлювання полю боя та створення димових завіс

Американські військові неодноразово рекомендували адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена передати Україні боєприпаси з білим фосфором, як частину військової допомоги. Проте Білий дім постійно відхиляв рекомендації Пентагону – нібито через побоювання щодо цивільного населення та "стигматизацію" використання білого фосфору в бойових діях.

Про це повідомляє американське видання NBC. Зазначається, що "фосфорні" снаряди, які Пентагон рекомендував передати ЗСУ, Україна могла б активно використовувати на полі бою.

Цікаво, що Пентагон спочатку зазначав, що відповідні снаряди Україні буде передано виключно для освітлювання полю боя та створення димових завіс, а не для винищення російських солдатів. Проте, "фосфорні" снаряди високоефективні в першу чергу саме проти живої сили ворога. Можливо, саме тому Білий дім насправді відхиляв запити Пентагону.

"Двоє чиновників сказали, що стигма навколо білого фосфору та занепокоєння щодо того, що він може вплинути на цивільне населення, не дозволили чиновникам адміністрації Байдена схвалити цю рекомендацію", – додало видання.

Що таке білий фосфор

Білий фосфор – хімічна речовина, яка миттєво спалахує при реакції з киснем, горить при дуже високій температурі та дуже важко гаситься. Білий фосфор може спричинити смертельні опіки, отруєння та подразнення, оскільки чудово прилипає до будь-чого, а також виділяє отруйні хімічні сполуки під час горіння.

Боєприпаси з білим фосфором не забороняються та не класифікуються як хімічна зброя. У більшості армій вони використовуються саме для освітлення та створення димових завіс – але ефективні вони саме проти живої сили ворога.

Російські окупанти сотні разів використовували снаряди з білим фосфором, в тому числі в Ірпені, Бахмуті, Мар'їнці, Авдіївці та інших містах без огляду на наявність там цивільного населення.

Як раніше писав "Телеграф", США виділили новий пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Однак, крім того, у повідомленні Пентагону виявили цікаву зміну риторики.

Крім того, у четвер, 26 вересня, планується оголосити про надання Україні величезного пакета військової допомоги на 8 мільярдів доларів США.