США планують оголосити про грандіозний пакет військової допомоги Україні: ЗМІ кажуть про 8 мільярдів доларів

Пакет буде складатися з двох частин – фінансування прямої передачі зброї та фінансування замовлень для ЗСУ

У Сполучених Штатах у четвер, 26 вересня, планують оголосити про надання Україні величезного пакета військової допомоги на вісім мільярдів доларів США. Це станеться під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням власні джерела. Зазначається, що надання пакета допомоги на таку величезну суму – це спосіб зберегти гроші на підтримку України після закінчення федерального фінансового року 1 жовтня 2024 року.

Пакет буде складатися з двох частин: 5,6 млрд доларів за програмою президентських повноважень (PDA) та 2,4 млрд доларів за програмою сприяння безпеці України. Перша програма дозволяє передавати Україні озброєння зі складів американської армії, друга – замовляти та купувати для України зброю в американських компаній.

Єдиний мінус такого надання пакета – його надання буде розтягнуте на кілька місяців. Також Сполучені Штати не зможуть адаптувати його під конкретні потреби України відповідно до ситуації на полі бою у поточний момент.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що 6 мільярдів доларів, які доступні для допомоги Україні за програмою PDA (прямих президентських повноважень) планується використати "в будь-який можливий спосіб" після того, як закінчиться фінансовий рік в США. Цим грошам не дадуть "згоріти".

Також під час засідання "Рамштайну" 6 вересня Сполучені Штати Америки виділили чергову військову допомогу Україні. Йдеться про зброю на $250 млн. Виділення допомоги спершу анонсував міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі контактної групи з питань оборони України, на авіабазі Рамштайн в Німеччині в п’ятницю, 6 вересня.