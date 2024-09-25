США планируют объявить о грандиозном пакете военной помощи Украине: СМИ говорят о 8 миллиардах долларов

Пакет будет состоять из двух частей – финансирования прямой передачи оружия и финансирования заказов для ВСУ

В Соединенных Штатах в четверг, 26 сентября, планируется объявить о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на восемь миллиардов долларов США. Это произойдет во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что предоставление пакета помощи на столь огромную сумму – это способ сохранить деньги в поддержку Украины после окончания федерального финансового года 1 октября 2024 года.

Пакет будет состоять из двух частей: 5,6 млрд долларов по программе президентских полномочий (PDA) и 2,4 млрд долларов по программе содействия безопасности Украины. Первая программа позволяет передавать Украине вооружение со складов американской армии, вторая – заказывать и покупать для Украины оружие у американских компаний.

Единственный минус такого предоставления пакета – его предоставление будет растянуто на несколько месяцев. Также Соединенные Штаты не смогут адаптировать его к конкретным потребностям Украины в соответствии с ситуацией на поле боя в текущий момент.

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 6 миллиардов долларов, которые доступны для помощи Украине по программе PDA (прямых президентских полномочий) планируется использовать "любым возможным способом" после того, как закончится финансовый год в США. Этим деньгам не дадут "сгореть".

Также во время заседания "Рамштайна" 6 сентября Соединенные Штаты Америки выделили очередную военную помощь Украине. Речь идет об оружии на $250 млн. Выделение помощи сначала анонсировал министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи контактной группы по обороне Украины, на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.