У Кременчуці пролунав вибух, росіяни могли атакувати місто балістикою

Ймовірно, працювала ППО

Рано вранці у п'ятницю, 13 грудня, росіяни здійснюють ракетну атаку на Україну. Близько 6:25 пролунав вибух у місті Кременчук Полтавської області.

Про це повідомляють моніторингові пабліки. Уточняється, що росіяни атакували місто балістикою.

Нагадаємо, вночі 13 грудня росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС, які здійснили пуски ракет. Також у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Також можлива атака ракетами "Калібр", адже російські ракетоносії вийшли в море біля Новоросійська. Крім Кременчука вибух також пролунав у Харкові.

Станом на 6:35 стало відомо, що ймовірно, перший "пуск" крилатих ракет Х-101 був імітаційним. Залишається загроза від другої хвилі ракет, а також від ракетоносіїв "Калібрів".

Як повідомляв "Телеграф", у середу, 11 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпрі — на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба збили дві ракети. У Дніпровському районі через ворожу атаку було пошкоджено три приватні будинки, гараж, газогін та лінію електропередач. Зачепило також інфраструктуру. На щастя, люди не постраждали.