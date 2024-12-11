У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух

Працювала ППО

Після 11 години у середу, 11 грудня пролунав вибух у Дніпрі. В цей час в області було оголошено повітряну тривогу.

Про вибух у Дніпрі повідомили моніторингові канали. Перед цим у Повітряних Силах України попереджали про крилату ракету на Дніпропетровщину. О 11:16 для всіх областей України, крім Донецької, дали відбій повітряної тривоги.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба збили дві ракети.

Також у ПС писали, що ракета рухалася на місто Кам'янське Дніпропетровської області. Проте кореспондентка "Телеграфа" в місті повідомила, що вибухів там не було.

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста та вбивати українців. Так, ввечері 10 грудня вони завдали ракетного удару по приватній клініці у центрі Запоріжжя. Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих зросла до шести людей, ще 22 людини отримали поранення. Серед них — дитина. Дві жінки, які опинилися під завалами, змогли зателефонувати на номер "101". Рятувальники одразу з'ясували їхнє місцеперебування та розпочали роботи з порятунку, жінок витягли з-під завалів живими через сім годин після удару.

Як повідомляв "Телеграф", командир взводу 24ОШБ "Айдар", мер Генічеська Станіслав Бунятов "Осман" попередив, що можливе захоплення росіянами Покровська загрожує наступом ворога на Дніпропетровську область. Дніпропетровщина не забудована селами так, як Донецька область, тому просування росіян там будуть швидшими.