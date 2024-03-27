"Немає жодних пояснень": Зеленський після обстрілу Харкова надіслав емоційний сигнал союзникам

Зміцнення українського ППО, прискорення надання Україні F-16 – це життєво важливі завдання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий терористичний удар РФ по Харкову. Глава держави дорікнув союзникам за нерішучість, яка вартує життів наших громадян.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Зеленського. На тлі нового кривавого обстрілу він зазначив, що зміцнення українського ППО, прискорення надання Україні F-16 – це життєво важливе завдання.

"Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України", — каже він.

Президент також нагадав, що Харків уже довгий час зазнає атак окупантів.

"Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі", — зазначає Зеленський.

За останніми даними президента, під час атаки Харкова 27 березня загинула одна людина. Ще 19 дістали поранення. Серед потерпілих діти віком від 3 місяців до 9 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 27 березня потужні вибухи пролунали у Миколаєві.