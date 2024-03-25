У низці регіонів України повітряна тривога, в Одесі пролунав вибух: подробиці

Терор українських міст продовжується

Повітряна тривога оголошена у Києві та низці областей, в Одесі лунають вибухи. Повідомляється, що є загроза удару балістики із тимчасово окупованого Криму.

Про це пишуть моніторингові канали.

17:44 Тривога поширюється на західні області. "Почервоніла" вся Україна.

17:42 Знову вибухи в Одесі.

17:40 Ракета летить у напрямку Кропивницького. Змінила курс на Кременчук та Полтаву. Новий пуск у бік Одеси.

17:37 Зафіксовані нові пуски з Криму. Моніторингові канали пишуть про цілі в бік Миколаєва.

17:35 Ціль на Кропивницький. Про це повідомляє телеграм-канал "Повітряний простір України".

17:31 Моніторингові канали попереджають про ціль на Кременчук. Ракета рухається у бік Полтави. Ціль припинила існування, пише "єРадар".

17:27 Вибухи лунають в Одесі. Туди летіла балістична ракета.

17:26 У Києві та низці областей повітряна тривога. Моніторингові канали попереджають про ризик застосування балістичних ракет.

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