По всей Украине воздушная тревога, звучат взрывы: подробности

Террор украинских городов продолжается

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей, в Одессе звучат взрывы. Сообщается, что есть угроза удара баллистики из временно оккупированного Крыма.

Об этом пишут мониторинговые каналы. В Воздушных силах подтвердили угрозу баллистики с юга.

17:50 Пока чисто, новых пусков нет. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

17:44 Тревога распространяется на западные области. "Покраснела" вся Украина.

17:42 Снова взрывы в Одессе. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

17:40 Ракета летит в направлении Кропивницкого. Далее сменила курс на Кременчуг и Полтаву. Новый запуск в сторону Одессы.

17:37 Зафиксированы новые пуски из Крыма. Мониторинговые каналы пишут о целях в сторону Николаева. Ракета летит в направлении Кропивницкого.

17:35 Цель на Кропивницкий. Об этом сообщает Телеграм-канал "Воздушное пространство Украины".

17:31 Мониторинговые каналы предупреждают о цели на Кременчуг. Ракета двигается в сторону Полтавы. Цель прекратила существование, пишет "єРадар".

17:27 Взрывы звучат в Одессе. Туда летела баллистическая ракета.

17:26 В Киеве и ряде областей воздушная тревога. Мониторинговые каналы предупреждают о риске применения баллистических ракет.

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