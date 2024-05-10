Чекати лишилося недовго: названо терміни, коли в Україну прибудуть перші винищувачі F-16 — The Standard

Винищувачі допоможуть боротися з російськими окупантами

Перші винищувачі F-16 мають прибути в Україну вже у червні-липні, тобто вже за кілька тижнів. Про це повідомило високопоставлене військове джерело у Великій Британії на умовах анонімності.

Таку інформацію опублікувало видання The Standard. Зазначають, що їхнє джерело також не вказало з якої саме країни прибудуть літаки.

"Київ шукав літаки американського виробництва, які б допомогли йому протистояти російській перевазі в повітрі під час незаконної війни Путіна. Перші винищувачі F-16, які будуть доставлені із Заходу, прибудуть в Україну за кілька тижнів, повідомляє високопоставлене військове джерело", — пише видання.

Разом з цим, нагадаємо, що під час свого брифінгу у Вільнюсі міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що на нідерландські літаки F-16 можна чекати вже цієї осені. Перші ж літаки, за словами міністерки, будуть поставлені в Україну Данією. Це станеться вже цього літа.

Ймовірно, високопоставлене військове джерело видання мало на увазі саме данські винищувачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія передала тренажер F-16 для України. Зазначається, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака.