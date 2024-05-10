Ждать осталось недолго: названы сроки, когда в Украину прибудут первые истребители F-16 — The Standard

Истребители помогут бороться с российскими оккупантами

Первые истребители F-16 должны прибыть в Украину уже в июне-июле, то есть через несколько недель. Об этом сообщил высокопоставленный военный источник в Великобритании на условиях анонимности.

Такую информацию опубликовало издание The Standard. Отмечают, что их источник также не указал из какой страны прибудут самолеты.

"Киев искал самолеты американского производства, которые помогли бы ему противостоять российскому превосходству в воздухе во время незаконной войны Путина. Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут в Украину через несколько недель, сообщает высокопоставленный военный источник", — пишет издание.

Вместе с этим, напомним, что во время своего брифинга в Вильнюсе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что нидерландские самолеты F-16 можно ожидать уже этой осенью. Первые самолеты, по словам министра, будут поставлены в Украину Данией. Это произойдет уже этим летом.

Вероятно, высокопоставленный военный источник издания подразумевал именно датские истребители.

Ранее Телеграф писал о том, что Чехия передала тренажер F-16 для Украины. Это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета.